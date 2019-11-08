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Polis memuru İsmail Utku, fırçasıyla maharetini sergiledi

Milas-Bodrum Havalimanı’nda polis memuru olarak çalışan ve aynı zamanda ressam olan İsmail Utku, 22.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda polis memuru olarak çalışan ve aynı zamanda ressam olan İsmail Utku, 22. kişisel sergisi 'Sevgi İzleri'ni Marmaris'te açtı.


Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanatevi'nde yaklaşık 3 yıllık çalışma ve emek sonunda ortaya çıkan toplam 50 yağlıboya tabloyu Marmarisli sanatseverlerin beğenisine sunan polis memuru sanatçı İsmail Utku, "Milas'ta yaşayan biri olarak, Muğla'mıza kalıcı eserler bırakma gayesiyle 22. kişisel resim sergisini Marmaris'te açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Benim resimlerimde genel itibariyle sevgi, tarih, geçmişe özlem yer alır. Resimlerime bakanlar, ya geçmişteki özlemlerini, yaşamak istedikleri bir yeri ya da özgürlüğü görüyor. Bu kez 22 yıllık resim deneyimimle doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle herkesi cezbeden Muğla'mızı resmettim” dedi.


Birbirinden güzel 50 tablonun sergilendiği ‘Sevgi izleri' adlı resim serigisi 13 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

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