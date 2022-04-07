Polis özel bireyler ile bir araya geldi

Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası Muğla'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler çerçevesinde Menteşe İlçesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Okulunda okuyan öğrencilerle polis ekipleri bir araya geldi. Çocukların gönüllerince eğlendiği günde öğrencilere günün anısına tişört şapka bayrak dağıtımı yapıldı.

Etkinlikte yapılan açıklamada, “Çocuklarımıza güzel bir gün geçirtebilmek için buradayız. Çocuklarımıza yaptırmış olduğumuz polis tişörtlerimiz, şapkalarımız, bayraklarımız ve kırmızı düdüğümüzden hediye ettik. Onları araçlarımızla gezdireceğiz, motosikletlerimize bindireceğiz. Onlara güzel bir gün yaşatmaya çalışacağız” ifadeleri kullanıldı.