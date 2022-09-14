Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına polis ve askerler de katıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gökova Mahallesi Kozlukuyu mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile bir anda büyüyen alevler yerleşim yerlerini tehdit ederken, bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler gece boyunca alevlere müdahale etti. Sabah saatlerinde hava araçlarının da devreye girmesi ile yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Polis ve asker omuz omuza verdi, alevlere müdahale etti

Yangının duyulmasının ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 10 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve personelleri bölgeye gönderildi. TOMA'lar alevlere su sıkarak mücadeleye destek verdi. Aynı şekilde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na bağlı iş makineleri, yangın söndürme araçları ve personeller bölgeye gelerek söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı. Askerlerin ve polislerin gösterdiği mücadele yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.