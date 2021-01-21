İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polisin 'şok' uygulamasına takılan 4 kişiden 2'si tutuklandı

Muğla’nın Milas ilçesinde, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen ’şok’ uygulama çalışmasında uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen 'şok' uygulama çalışmasında uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince sistem analizi üzerinden tespit edilen 2 ayrı araçla alakalı olarak ilçe girişinde gece saatlerinde 'şok' uygulama yapıldı. Araçlarda yapılan aramada 31.23 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan ve mahkemeye sevk edilen şahıslardan S.D. ile M.E.Ç. tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.