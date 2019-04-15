Poşet kullanımı azaldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası tarafından Ortaca'da "Çevre, Kıyı Alan Yönetimi, Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, denizleri korumak ve kollamanın görevleri olduğunu söyledi.

Ülke olarak poşet kullanımında çok önemli mesafeler kat etmeye başladıklarını belirten Birpınar, "Ülkemizde daha önceki yıllarda 5 büyük marketin yıllık poşet kullanımı 600 milyon iken yüzde 75 başarı ile bunu 150 milyona düşürdük. Sıfır Atık Projesi çığ gibi büyüyor ve dünyaya yayılıyor. Sıfır atığı sadece çöpler için değil denizler dahil her alanda düşünüyoruz." dedi.

Çöpün ekonomi için ham madde olduğunu düşünmek gerektiğini anlatan Birpınar, plastiğin, camın, kâğıdın ve metalin geri dönüştürüldüğü zaman ekonomiye katkı sağlayacağını bilmek gerektiğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Birpınar, ormanları, denizleri, toprağı koruyup kollamak gerektiğini, gelecek nesillere biraz nefes alabilecekleri hava, biraz kullanabilecekleri ve içebilecekleri su ve biraz da verim alabilecekleri toprağı bırakmanın önemli olduğunu vurguladı.

Muğla Valisi Esengül Civelek ise Muğla'nın tarihi ve kültürel değerleri, eşsiz doğal güzellikleri, 1480 kilometre uzunluğundaki dantel gibi işlenmiş girintili çıkıntılı kıyıları, koyları, körfezleri, yüzölçümünün yüzde 70'ini oluşturan ormanları ile turizm merkezi ve turizmde marka bir kent olduğunu söyledi.

Muğla'yı turizmde cazip kılan özel çevre koruma bölgesinde yer alan dünyaca ünlü alanları, diğer korunan alanları ve denizleri korumak, gelecek nesillere ulaştırmak için çalıştıklarını belirten Civelek, "Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde kıyı alan yönetimine ve çevrenin korunmasına önem veriyoruz. Son yıllarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimlerce çevresel altyapı yatırımlarına önem verilmiş ve bu alanda ilerlemeler kaydedilmiştir." diye konuştu.

Teknelerde oluşan sintine ve çöplerin toplanması amacıyla yat limanları, limanlar, balıkçı barınakları ve çekek yerlerinde 41 tesiste atık alım sistemleri kurularak hizmete açıldığını vurgulayan Vali Civelek, şöyle konuştu:

"Karasularımızda 13 atık alım gemimiz bulunmaktadır. Denizlerimizde kirliliğin önlenmesi amacıyla uygulamaya koyulan mavi kart uygulaması da ilk kez Muğla da başlatılmıştır. Gerek çevresel altyapı yatırımlarının artması gerekse uygulamaya koyulan düzenlemeler sayesinde her geçen gün mavi kartlı tekne sayımızın artması ve mavi bayraklı plajlarımızın, marinalarımızın sayısının artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Mavi kart kullanımı yönünde düzenli denetlemelerimizde devam etmektedir. "

Muğla genelinde Sıfır Atık Projesinin uygulanmaya başladığını belirten Vali Civelek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen sıfır atık projesini ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile devlet okullarında uygulamaya geçirdik. Valiliğimiz, Çevre ve Şehircilik ile Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve MUÇEV arasında imzalanan bir protokol kapsamında 641 okulumuza ekipmanlar yerleştirildi. 2020 yılına kadar sıfır atık konusundaki eğitimlerimizde devam edecek. Sıfır Atık projesi ile atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması ile bir yaşam kültürü oluşturulması sürecine, israfın önlenmesine diğer yandan da çevresel ve ekonomik kazanımlar elde edilmesine katkı sağlıyoruz.” dedi.