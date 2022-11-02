Prof. Dr. Akça: "Muğla 96 yıl önce il oldu"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Bayram Akça, "Muğla'nın 96 yıl önce il olduğu zamanlar hakkında bilgi vererek, "Menteşe sancağı olan Muğla 96 yıl önce Aydın ilinden ayrılıp Muğla adını aldı" dedi.

24 Nisan 1926 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun İçişleri Bakanlığı teklifi ile almış olduğu karar gereğince Menteşe vilayetinin isminin değiştirip Muğla vilayeti haline geldiğini dile getiren Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Bayram Akça, "1867 vilayetler sistemine göre Osmanlı Devleti vilayet sistemine geçiyor. Bu vilayetlerden biriside Aydın vilayeti oluyor. Dolayısıyla Aydın velayetine 5 tane sancak bağlanıyor. Menteşe, Aydın vilayetine bağlı iken 30 Ekim 1913 tarihinde o zamanki İstanbul hükümetinin bakanlar kurulu aldığı bir karar ile Menteşe sancağını Aydın'dan ayırıp bağımsız sancak haline getiriyor. Yani diğer adıyla Liva haline getiriliyor. Böylece Menteşe yani bugünkü adıyla bildiğimiz Muğla bağımsız bir sancak olarak direkt İstanbul hükümetine bağlı bir idari yapı konumuna geliyor. Fakat Ankara'da TBMM hüküm Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti 20 Nisan 1921 tarihinde Osmanlı Devleti'ndeki tüm sancakları kaldırıp, vilayet olarak kabul ediyor. Böylece Menteşe'de Ankara hükümetine bağlı İzmir, Aydın, Denizli gibi Antalya, Konya gibi bağımsız direkt merkeze bağlı bir il konumuna veya eski adıyla vilayet konumuna geliyor. 1926 yılına geldiği zaman da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönemdeki Bakanlar Kurulu toplanıp bir karar alıyor. 24 Nisan 1926 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun İçişleri Bakanlığı teklifi ile Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar gereğince Menteşe vilayeti değiştirip Muğla vilayeti haline geliyor. Yani bugünkü bildiğimiz Muğla vilayeti ismi 1926 yılında ismine kavuşmuş oluyor” açıklamalarında bulundu.