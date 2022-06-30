Proje ile öğrencilerin Jandarma'ya bakış açısı değişti

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kapukargın İlk Ortaokulu ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte düzenlenen proje sonunda öğrencilerin jandarmaya bakışı değişirken, aralarında kız öğrenciler de dahil olmak üzere jandarma olmak isteyen öğrenci sayısı da arttı.

Dalaman Kapukargın İlk/Ortaokulu ile Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı'nın birlikte yürüttüğü “Gözümde değil gönlümde büyüyen meslek” projesi büyük ilgi uyandırdı. Okul müdürü Recep Türkmen ve Müdür Yardımcısı Fatma Ermiş'in koordinatörlüğünde düzenlenen ve Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin desteği ile hayata geçirilen proje için Ekim ve Haziran ayları arasında her ay bir etkinlik yapıldı. Jandarma personeli ve öğrencileri bir araya getiren etkinliklerin materyalleri Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından karşılandı. Çocukların ilgisini çeken ve jandarmayı sevdiren etkinlikler sayesinde öğrencilerin güvenlik güçlerine bakış açısı değişti. Bu proje ailelerin çocuk eğitiminde güvenlik güçlerini olumsuz uyaran olarak kullanmaması konusunda farkındalık oluşturdu.

Proje koordinatörlerinden Fatma Ermiş, çocukluktan itibaren verilen eğitimin amaçlarından biri çocuğun doğru mesleği seçebilmesi olduğunu belirterek, “Ancak eğitim hayatında ve sosyal hayatta çocukların bazı mesleklere karşı ön yargısı oluşuyor, kaygılı oluyorlar ve çocuklarda mesleki cinsiyet algısı oluşuyor. Bu projeyle amacımız, hedef kitlemiz olan çocukların edindiği olumsuz meslek algısının önüne geçmek” dedi.

Dalaman Kapukargın İlk Ortaokulu'nun 117 öğrencisi bulunan bir köy okulu olduğunu belirten Fatma Ermiş, “Jandarma servis denetimi için okulumuza geldiğinde öğrencilerimizden bazılarının huzursuzlandığı, kaçtığı ve ağladığını gördük. Bunun üzerine okul idaresi ve öğretmenlerle toplantı yaparak bir kurul oluşturulduk. Kurulda öğrencilerin mesleğe olan kaygı düzeyini belirlemek için anket yapılmasına karar verdik. Anket sonucunda öğrencilerin Jandarma mesleğine karşı ön yargılı ve kaygılı olduğunu tespit ettik ve Jandarma mesleğine olan kaygı düzeyini en aza indirmeyi hedefledik” dedi.

Konu ile ilgili olarak Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığıyla irtibata geçtiklerini belirten Ermiş, “Kurumlar arası iş birliğiyle etkinlikler planladık, etkinliklerimizi belirli gün ve haftalar, ders kazanımları ve okulun sosyal aktiviteleriyle ilişkilendirdik. Projemiz için jandarmayla öğrencilerin okul duvarına bayrak çizmesi ve boyaması, okuldaki Atatürk büstünün temizlenmesi ve çiçeklendirilmesi, İl Jandarma Komutanlığı etkinliği olan ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulamasının yapılması, 1. sınıf öğrencilerimize ‘J' harfi öğretilirken Jandarmanın sınıfa davet edilmesi, Nevruz Bayramı'nın Jandarma ile kutlanması, okul bahçesinde birlikte kitap okunması, masa tenisi maçı yapılması, Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunulması ve jandarmanın karne dağıtımında okula davet edilmesi planlandı. Etkinlikler uygulandıktan sonra tekrar yaptığımız bir anketle öğrencilerimizin kaygı düzeyinin düştüğü, öğrencilerin jandarmaya karşı kendini daha iyi ifade ettiği, bu mesleği tercih etmek isteyen kız öğrencilerimizin olduğu ve mesleki cinsiyet algısının değiştiği görüldü” dedi.

Fatma Ermiş son olarak projeyi önümüzdeki yıllarda da çeşitli meslek gruplarına yönelik yapacaklarını belirterek, “Gelecek yıllarda öğrencilerin ön yargılı olduğu diğer meslek gruplarının tanıtımını yaparak, öğrencilerin meslek seçimi ile ilgili olgunluklarını arttıracağız ve böylece projemizin sürdürülebilirliğini sağlamış olacağız” dedi.