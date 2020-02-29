Proje ile sistematik beceriler kazanacaklar

Dr. Fuat Sezgin Anısına Kodluyorum” projesinin açılış töreni 23 Nisan Ortaokulu'nda gerçekleştirildi.

Gençlik Projeleri destekleme programı kapsamında 23 Nisan Ortaokulu'nda hayata geçirilen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Kodluyorum” isimli projenin açılış töreni, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Gençlik Merkezi Müdürü Aşkın Binbir, Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram, Milas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Türker Yurtsever, Kredi ve Yurtlar Kurumu Milas Müdürü Serkan Acarsoy, Milas Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Şahin Demir, okul yöneticileri, mahalle muhtarları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşımızın seslendirilmesinin ardından programın açılış konuşması proje yürütücüsü Fen Bilimleri Öğretmeni Uğur Elüstü tarafından yapıldı.

Bilgi çağının kendine özgü koşulları, kritik düşünebilen, problem çözmede farklı yaklaşımlar geliştirebilen bireylerin yetiştirilmesini gerekli kıldığını ifade ederek konuşmasına başlayan Elüstü “Bu noktada öğretim programlarına ve program uygulayıcılarına büyük görevler düşmektedir. Bu bağlamda bireylerin özellikleri de dikkate alınarak gerekli becerilere odaklanması, bilgiyi bilmeden ziyade 21'inci yüzyıl becerilerinin kazandırılması daha önemli bir konuma getirilmiştir. Robotik çalışmaları ile teknolojik olarak dezavantajlı okullardaki öğrencilerimizin; teknoloji kullanımı, tasarım, matematiksel ve mantıksal işlemler konularında sistematik beceriler kazanmalarını amaçlıyoruz.

Ayrıca çalışmaları yaparken öğrencilerin kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissetmelerini ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları inceleyerek, bu sorunlara çözüm bulmalarını bekliyoruz” dedi.

Günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerin çocukları ve gençleri olumsuz etkileyebildiğine de dikkat çeken Elüstü, “Robotik Kodlama sayesinde çocukların bu cihazlarla geçirdikleri sürelerin olumsuz etkileri ortadan kaldırılarak onların gelişimlerine olumlu olabilecek bir hale dönüştürebilecektir. Yapay zekanın gelişimi ile birlikte daha da donanımlı hale gelecek olan robotların tasarlanıp kodlanmasıyla birçok işlem gerçekleştirilebilmekte. Öğrenilen kodlarla birlikte öğrenciler robotun davranışlarını istedikleri gibi değiştirip hareketlerini yönetebiliyor bu sayede öğrenciler hayatlarının diğer alanlarında karşılaştıkları problemlerde de alternatif çözümler üretme becerisini kazanmış oluyorlar. Özellikle teknoloji çağında doğan ve tabir yerindeyse teknoloji ile birlikte büyüyen çocukların geleceğe hazırlanmaları için okullarda teknoloji eğitimleri verilmesi gerekiyor. Bizde bu verilerden yola çıkarak ülkemiz için teknoloji üreten gençlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden öncelikle eğitimlerin gönüllülük faaliyetini yürütecek olan, okulumuzda oluşturduğumuz ‘Kodlayan Gençler Topluluğu' üyelerine verilmesi planlanmakta. Sonrasında Kırcağız Ortaokulu, Ovakışlacık Ortaokulu, Kıyıkışlacık Ortaokulu, Ağaçlıhöyük Ortaokulu ve Ören Ortaokullarında eğitimlerimizi planladık. Eğitimlerden yaklaşık 60 öğrencinin faydalanmasını amaçlıyoruz ve diğer eğitim kurumlarına örnek olacağımızı dolayısıyla bu sayının giderek artacağını düşünüyoruz” dedi.

Elüstü'nün yapmış olduğu konuşmanın ardından tören okul öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunları gösterisinin sunumu ile geçti. Tören, projenin açılış töreni kurdelesinin Kaymakam Arslan ve törene katılan protokol üyeleri tarafından kesilmesi, öğrencilerden hazırlanan projeler hakkında bilgi almaları ile son buldu.