İhlas Haber Ajansı

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Projeyi sır gibi saklıyorlar

Azka Otel ve Azka Müzik’in sahibi Bülent Kaya önceki akşam yakın dostu ünlü oyuncu Alper Saldıran buluştu.

Azka Otel ve Azka Müzik'in sahibi Bülent Kaya önceki akşam yakın dostu ünlü oyuncu Alper Saldıran buluştu.



Üniversite yıllarından olan dostlarını hala devam ettiren iki yakın dost, birlikte akşam yemeği yiyerek eski günleri yad ettiler. Birlikte yakın bir zamanda yeni bir proje yapacaklarını söyle Bülent Kaya ve Alper Saldıran proje hakkında ser verip sır vermedi. Yapılacak olan proje şimdiden merak uyandırdı.

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