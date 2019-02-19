PTT'den ‘Kişisel Pul' uygulaması

PTT'nin yeni uygulaması olan kişisel pul hizmeti ile özel zamanlara ait fotoğraflar ölümsüzleşiyor.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından gönderilen objelerin pul olarak basılmasını ve bunların hatıra olarak veya postada kullanılmasını kapsayan "kişisel pul" hizmetiyle posta gönderileri değerlenecek.

Uygulama ile ilgili açıklama yapan Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, “Basılması için tercih edilen objeler, belirli bir olayın anısı, ticari bir ürünün tanıtımı, kuruluş yıl dönümü, evlilik yıl dönümü, doğum günü, mezuniyet töreni, Anneler Günü ve Babalar Günü kutlamaları gibi özel amaçlar taşıyabiliyor.

Evlenmek üzere olan çiftlerimizin düğün davetiyelerinin üzerine, örneğin gelin ve damat görselinin yer aldığı resmin pul olarak bastırılabilirler. Ayrıca yıldönümlerimizin kutlanması, önemli etkinlikleri anmak ya da ticari ürünlerin tanıtımını yapılmasında, sevdiklerimizin doğum günü, evlilik yıldönümü, anneler, babalar günü ve çocuklarımıza ait fotoğrafları unutulmaz hale getirmek ve akıp giden zaman boşluğunda yıllar sonra bir şahit göstermek için kişiye özel kişisel pul bastırılıp o tatlı anların ölümsüzleştirileceği kişisel pulun kişilere kendi resmini veya istedikleri bir resmi mektup pulu olarak kullanma imkanı sunmaktadır.

Sevdiklerimiz tarafından el yazılarıyla yazılmış bir mektubun üzerinde onun resmini pul olarak görmek o mektubu daha da değerli kılacaktır. Yolu gözlenen bir askere, yurtdışında çalışan bir yakına yazılan mektubu, üzerinde kendi resmimizin veya kendimizce belirlenecek herhangi bir resmin bulunduğu pul ile gönderilmesi, mektuba farklı bir anlam kazandıracaktır. Geleceğe hoş bir iz bırakmak isteyen müşterilerimizin hiçbir zaman değerini kaybetmeyen ve hatta yıllar geçtikçe daha da değer kazanan Kişisel Pul siparişi verebilmeleri için kimlikleriyle birlikte en yakın PTT işyerlerine müracaat etmelerinin yeterli olacaktır.

Kişisel pul, gerçek ve tüzel kişilerin talebi üzerine ücreti karşılığında Şirketimizce basılıyor. Kişisel Pul sahibi olabilmek için, Muğla PTT Başmüdürlüğü, PTT işyerlerinden kişisel pul başvuru formu ve kişisel pul sözleşmesi temin edilmesi gerekiyor. Bunun yanında belirli teknik özelliklere sahip kişisel pul görseli ve gerekli belgelerle birlikte PTT'ye başvuru yapılacaktır. Kişisel pul, görselin teslimi itibarıyla en kısa sürede müşteriye sunulmaktadır” diye ifade etti.