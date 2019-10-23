PTT'nin 179. yılı Muğla'da kutlandı

Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yılı Muğla'da kutlandı. Menteşe Şubesinde

gerçekleştirilen kuruluş yıldönümü etkinliğinde 179'uncu müşteri olan Abdullah Turp isimli vatandaşa çeşitli hediyeler verildi.

179'uncu yıl dönümüne yönelik Muğla PTT tarafından basın açıklaması da yayımlandı. Açıklamada, "Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından birisi olarak bu yıl 179'uncu yaşımızı kutluyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza atarak posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet veriyor, 179 yıllık bilgi ve birikimle geleceğe ışık tutuyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana tecrübemiz, yenilikçi bakış açımız, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini arttırıyor, hayatın her alanında vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 1840 yılında bir Posta Nezareti olarak kurulan ve bugün iki asra yaklaşan tarihinin yanında "Değişim, Dönüşüm ve Gelişim” yaklaşımından hareketle başlatılan yenilikçi politika ile teknoloji çağının gereklerine hızlıca entegre olabilen kurumumuz, insan odaklı hizmet anlayışıyla kapasitesini her geçen gün artırıyor. 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktası ile vatandaşlarımıza hizmet vererek, büyük bir aile olmanın hissettirdiği güvenle yolumuza devam ediyoruz" diye ifade edildi.

"2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atıyoruz"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Dünya'daki dijital değişim ve dönüşümün baş döndürücü hızına yetişmek için tecrübesini yenilikçi vizyonuyla birleştiren PTT, zamanın koşullarına uyum sağlamak için, güçlü geleneğinden beslenip, sağlam bir iradeyle çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, vatandaşların refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini gerçekleştiren kurumumuz, “gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak" ilkesiyle bugün de aynı amaçla çalışmaya devam ediyor. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin en köklü kurulularından biri olarak her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT, büyüyor, güçleniyor, bir dünya markası oluyor. 179 yıldır katma değer yaratan çalışmalarıyla ülke ekonomisine büyük katkı sunan PTT'nin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, dünya posta sektörüne de yön veriyor. PTT olarak 2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz."