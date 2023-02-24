Radarla tespit edildiler

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli fiber tekne durdurularak içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.