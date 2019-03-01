Rakibinin seçim ofisi açılışına katıldı

Muğla'nın Menteşe İlçe Belediye Başkanı ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP'nin Menteşe Belediye Başkan Adayı Bahattin Gümüş, Menteşe'nin ilk

kadın belediye başkan adayı olan rakibi İYİ Partili Ayçin Evgeç Dalgıç'ın seçim ofisi açılışına katıldı.

CHP ile İyi Parti Türkiye'nin birçok bölgesinde kurdukları ittifak Muğla'da sadece Büyükşehir'de sağlanırken, ilçelerde ittifak yapılmamıştı. Millet İttifakı'nın Muğla seçim ofisi açılışında konuşma yapan İYİ Partili Ayçin Evgeç Dalgıç, Menteşe'de daha iyi belediyecilik hizmeti vereceklerini dile getirdiği konuşmasında, belediye başkanı Bahattin Gümüş'e gösterdiği demokrasi örneği davranışından dolayı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından iki rakip belediye başkan adayı, İYİ Parti Menteşe Seçim Ofisi'nin açılış kurdelesini birlikte kesti.