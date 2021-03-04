Ralli Bodrum'da Kadın Gücü

Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, Bodrum Belediyesi ve BOTAV liderliğinde 10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Rally Bodrum'un Yarışma Direktörlüğü görevini Nurdan Akal yapacak.

Ulusal statüdeki bir rallide yarışma direktörlüğünü üstlenen ‘ilk kadın' Nurdan Akal, 40 yılı aşkın bir süredir aktif olarak otomobil sporlarında yer alıyor. Türkiye'nin ilk kadın takım direktörü, Dünya ve Avrupa Ralli Şampiyonası Türkiye Rallileri'nde servis alanı sorumlusu, Formula 1 Türkiye Grand Prix'lerinde ilk ve tek kadın pit sorumlusu unvanları da, yine Nurdan Akal'a ait.

Rally Bodrum'un organizasyonunda çalışan yönetici kadrosunun yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Yarışın genel sekreteri de, Ankara'da yaşadığı dönemde uzun yıllardır yönetici ve görevli olarak otomobil sporlarına hizmet vermiş olan ve artık Bodrumlu olan Dilvin Bilgen. Yarışın etkinlik yönetimi ve iletişimini ise uzun yılladır Bodrum'da yaşayan, pek çok başarılı etkinlikte ve turizm alanında çalışan iletişim uzmanı Ayça Öztürk yönetiyor.

TOSFED Kadınlar Komisyonu Bodrum'da

Her biri kendi alanında otomobil sporlarında aktif olarak yarışmış, görev almış veya proje üretmiş kadınlardan oluşan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Kadınlar Komisyonu da Bodrum'a geliyor. Kadınların otomobil sporlarına katılımının artması ve araç kullanımında bilinçlenmesi için çeşitli eğitim ve organizasyonlar düzenlemek, çocuklardan başlayarak trafikte güvenliğin önemini vurgulayacak projeler üretmeyi amaçlayan komisyon, aynı zamanda otomobil sporlarında hem yarışçı hem görevli olarak kadınların aktif katılımı yönünde çalışmalar yapıyor.

TOSFED Kadınlar Komisyonu, Avrupa Birliği ile ortak yürütülen ‘Trafikte yüzde 100 Yaşam' projesinden yola çıkarak, ‘Velinin Karnesi Nasıl' isimli sosyal sorumluluk projesini geliştirdi. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleri ile 2016-2020 eğitim yılları arasında 12 ilde 36 okulda 10.500 öğrenciye trafik ve yol güvenliği eğitimleri verildi. 2021 yılında bu eğitimlerin ilki Rally Bodrum organizasyonu kapsamında Bodrum'da da gerçekleşecek.

Bodrum Rallisi lideri olan Bodrum Tanıtma Vakfı'nın (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, kadın yöneticilerin organizasyona getirdikleri dinamizm ve farklı bakış açısının, pek çok olumlu etki sağladığını, her platformda kadınların başarılarının devamını görmek istediklerini ve bu görevlendirmenin Kadınlar Günü ile birleşmesinden dolayı ayrıca mutlu olduklarını belirtti. Tüm kadınların gününü kutlayan Ceylan, ayrıca yarışa katılacak olan kadın sporculara da başarılar diledi.