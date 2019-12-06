Rehabilite edilen çöp sahalarına 3 Bin 500 fidan dikiliyor

Menteşe ilçesinde 4 ilçeye hizmet veren Katı Atık düzenli depolama tesisini hayata geçiren ve vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonuna hemen başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe vahşi depolama sahasında 50 bin metrekare, Milas Burgaz Mahallesi Yokuşaltı mevki vahşi depolama sahasında yaklaşık 50 bin metrekare, Güllük vahşi depolama alanında 15 bin metrekare, Bodrum Mumcular vahşi depolama alanında da 20 bin metrekare alanda toplam 135 bin metrekare rehabilitasyonu tamamlanan alanda 3500 ağaç dikimi yapacak.

19 Futbol sahası büyüklüğündeki alanı doğaya kazandıracak olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ağaç dikimini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımıyla Menteşe ilçesinde 9 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Başkan Gürün; “Muğlamızda en değerli mirasımız çevremize yatırım yapıyoruz”

2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da çevre yatırımlarına öncelik verdiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün eski çöp sahalarının dikilen fidanlarla yemyeşil ağaçlara ev sahipliğini yapacağını ve gelecek nesillere miras olacağını belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Doğası, orman varlığı, eşsiz kıyıları ile Muğlamız bir şehirden fazlası. Bu güzelliği korumak ve gelecek nesillere miras bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2014 yılında Büyükşehir olduktan hemen sonra Menteşe, Milas Katı Atık düzenli depolama tesislerini, Fethiye'de mevcut tesisin ikinci lotunu, Muğla'da ilk tıbbi atık tesisini hayata geçirdik. Çöpten elektrik üretimi için tesislerimizi uygun hala getirdik. Muğla'da bir olan hafriyat sahasını sayısını 10'a çıkardık. Vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonunu da hemen başladık. Rehabilitasyonu tamamlanan alanları da ağaçlandırarak doğaya kazandırıyoruz. Muğla'mızın yeşiline ve mavisine sahip çıkmaya, projelerimizle geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.