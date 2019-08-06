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Rektör Yardımcılığına, Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük atandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcılığına Prof.

Dr. Sırrı Sunay Gürleyük atandı. Prof. Dr. Gürleyük,


1966 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamladı. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu. Yüksel lisans ve doktora eğitimini sırasıyla 1992 ve 1997 yıllarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde Elektrik Makineleri üzerine yaptı. 1997-2003 yılları arasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2003-2013 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyeliği yaptı ve 2013 yılında itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde göreve başladı. Bu üniversitelerde Elektrik-Elektronik Bölümü kurulmasında yer aldı. Bu güne kadar çeşitli Bölüm Başkanlıkları, Müdürlük, Dekan vekilliği görevlerinde bulundu. Amerika ve Avrupa'daki birçok ülkede araştırma yaptı ve ders verdi. Gürleyük, İki çocuk babası olup İngilizce, İspanyolca ve Arapça biliyor.

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