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Rektör Yardımcısı HIV iddialarına açıklık getirdi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi’nde, HIV virüsünün bir çok kişiye bulaştığı iddiaları üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Kötekli Mahallesi'nde, HIV virüsünün bir çok kişiye bulaştığı iddiaları üzerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bakiye Uğur açıklama yaptı.


Uğur açıklamasında, "Kulaktan kulağa dolaşan iddialar üzerine benim hastane ayağında bir araştırmam oldu. Bir öğrencinin müracaatı olmuş. Öğrenciye ilk yapılan ön testte HIV tanısı konulduğu, fakat doğrulama testinde HIV olmadığını tespit edildi. Her kentte olduğu gibi HIV vakası ilimizde de var tabiki. Muğla'da iki HIV'li vaka olduğunu biliyoruz. Bu iki kişi arasında da öğrenci bulunmuyor" dedi.

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