Ressam polisten 19. kişisel “Milas” sergisi

Milas-Bodrum Havalimanı'nda polis memuru olarak çalışan ressam İsmail Utku, 14 Nisan Pazar günü Kapıkırı'nda düzenlenecek olan Milas Ot Festivali kapsamında, Milas'ın tarihi ve kültürel değerlerini konu alan 32 yağlı boya resimden oluşan 19. kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda polis memuru olarak çalışan ressam İsmail Utku, sanat yaşamının 22. yılını resim sergileriyle süslemeye, sanatseverlerin de takdirini toplamaya devam ediyor.

45 yaşındaki ressam İsmail Utku, Milas konulu 19. kişisel sergisinde; Milas yöresinden Ören'de yamaç paraşütü, Çomakdağ'dan çiçek başlı kadınlar, Boğaziçi'nden eşsiz deniz manzaraları ve flamingolar, tarihi mekânlardan Uzun Yuva, kentin kültürel yaşamı, halı dokuyan kadınlar ve ilçede gezilip görülmeye değer yerleri resmetti.

Yaklaşık 3 yıllık çalışma ve emek sonunda ortaya çıkan toplam 32 yağlıboya resim, 14 Nisan Pazar günü ilçeye bağlı Kapıkırı Mahallesi'nde bu yıl ilki düzenlenecek olan Milas Ot Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yağlıboya tablolarıyla bugüne kadar sanat otoritelerinin kendisinden övgüyle söz ettiği sanatçı İsmail Utku, Yozgatlı olmasına rağmen Milas'ta yaşayan biri olarak bu kente kalıcı eserler bırakma gayesiyle 19. kişisel resim sergisini oluşturduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Benim resimlerimde genel itibariyle sevgi, tarih, geçmişe özlem yer alır. Resimlerime bakanlar ya geçmişteki özlemlerini, yaşamak istedikleri bir yeri ya da özgürlüğü görüyor. Bu kez 22 yıllık resim deneyimimle doğal, tarihi ve kültürel değerleriyle herkesi cezbeden Milas'ımızı resmettim. Tüm sanatseverleri, 19. kişisel resim sergime davet ediyorum.”

Ressam İsmail Utku'nun Milas temalı 19. Kişisel Resim Sergisi, Milas Ot Festivali'ndeki gösterimin ardından, 15-21 Nisan tarihleri arasında Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'nda sergilenecek.