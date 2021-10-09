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Restoranın bacasında yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, restorana sıçramadan söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, restorana sıçramadan söndürüldü.


Konacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir restoranın bacasında yangın başladı. Bacadan çıkan yoğun dumanları görenler itfaiye ekiplerinden yardım istedi.


Yangın yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bacaya müdahale etti. Restoran çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi.


İtfaiye ve işletme çalışanlarının hızlı müdahalesiyle yangın restorana sıçramadan söndürüldü.


Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yapıldı.

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