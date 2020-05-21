Rıfat Ayaydın Caddesi ulaşıma açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 2014 yılında Büyükşehir olan Muğla'da bugüne kadar 400 Milyon TL yatırımla 2 bin 400 kilometre yol çalışması yapıldığını ve sorumluluk alanlarındaki yolların tamamına yakınının ya yeniden yapıldığı ya da yenilendiği belirtildi. Korona virüs mücadelesi süresince de vatandaşların modern ve güvenli yollarla seyahat etmesi, sevdiklerine ulaşması için yol çalışmalarına ara verilmediği vurgulandı.