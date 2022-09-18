Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Rixos Olive Fest için geri sayım başladı.

Bodrum'un en lüks ve doğa dostu otellerinden olan Rixos Premium Bodrum, bu yıl 5.'si düzenlenen Rixos Olive Fest'e 30 Eylül tarihinde ev sahipliği yapacak. Ödüllü zeytinyağına sahibi olan Rixos Premium Bodrum, bahçesindeki yaşları 300 ila 500 yıl arasında değişen zeytin ağaçlarından misafirlerine özel hasat deneyimi de yaşatılacak. Hasat sonrasında ise zeytinler soğuk sıkım makinesi ile zeytinyağına dönüştürülüp, özel tasarlanan şişelerde misafirlere sunulacak. Etkinlik çerçevesinde zeytinyağı tadımı, çalışma atölyeleri, yerel lezzetlerin sunumu ve birçok etkinlik ile Bodrum'un kültürü bir araya gelirken, Rixos Premium Bodrum ise Zeytin Festivali'nde misafirlerine Bodrum'a özgü yerel lezzetleri ve asırlık zeytin ağaçları hasadıyla farklı bir tatil konsepti sunacak.