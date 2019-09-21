Robotik Kodlama eğitiminin sertifika töreni düzenlendi

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Güney Ege Kalkınma Ajansı arasında imzalanan proje kapsamında Milas'ta görev yapan 50 öğretmene yönelik düzenlenen Robotik Kodlama Eğitimi düzenlenen sertifika töreni ile son buldu.

Milas'ta görev yapan sınıf öğretmenlerine yönelik iki grup halinde düzenlenen ve iki hafta süren Robotik Kodlama Eğitimi sona erdi. Eğitime katılan öğretmenlere Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürü Türker Yurtsever'in katılımıyla Özel Özge Kolejinde düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, öğretmenlerin donanımlı hale gelebilmesi için çalıştıklarını belirterek, “çeşitli projeler hazırlıyoruz. Sınıf öğretmenlerimize verilen eğitim de bunlardan biriydi. Sınıf öğretmenlerimizden oluşan katılımcılarımız bu eğitim sayesinde sınıflarındaki ve okullarındaki öğrencilerini küçük yaştan itibaren Robotik Kodlama Eğitimiyle tanıştıracaklar ve onlara 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında yeni ufuklar açacaklardır. 10 yaşına kadar alternatif yöntemlerle kodlama ve robotikle tanışması sağlanan çocuklar, 10 yaşından itibaren kodlamayı yazılım dili kullanarak yapabilirler. Kodlama mantığına uygun bir şekilde gelişmiş olan zihinleri sayesinde çevresini ve kişileri daha iyi gözlemleyerek ihtiyaçları ve düşünceleri öngörebilirler. Bu sayede de gereksinimleri belirleyip yeni projeler üretmeye, yönetmeye ve uygulamaya başlarlar. Yarınlarımızın üreten Türkiye'sine katkı sağlayacak çocuklarımızı yetiştirecek olan değerli öğretmenlerimize şimdiden teşekkür ederiz” dedi.

Bal'ın ardından söz alan Milas Kaymakamı Eren Arslan ise, geleceğimiz adına önemli bir projenin sertifika töreninin gerçekleştirildiğini belirterek, “çağımız bilgi düzeyinin hızla değiştiği geliştiği bir çağ. Bilgi üreten ve bilgiyi yönetebilen ülkelerin egemen olduğu bir çağdayız. Ülkemizin geleceği için bilgiyi üreten bir toplumu oluşturmak çok önemli. Bunun temelleri de eğitim yuvalarında küçük yaşlardan itibaren verilen eğitimle mümkün. Robotik kotlama bunun bir alanı sadece. Bu alanda eğitici olan öğretmenlerimizin donanımlı şekilde yetiştirilmesi çok önemliydi. Bu manada Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Ar Ge birimi tarafından oluşturulan ve GEKA tarafından desteklenen proje, ihtiyaç duyulan bir alanın tamamlanmasıydı. Emeği geçen Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine, katılımcı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin yetiştirdiği çocuklar, geleceğimizi daha güzel, bilgiyi sadece tüketen değil, üreten bireyler olarak ülkemizi daha yükseklere taşıyacaklar” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından eğitime katılan öğretmenlere belgeleri protokol tarafından verildi.