Robotik kodlama eğitimleri başlıyor

Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik tamamen ücretsiz olarak verilecek eğitimlere başvurularınızı 11 Şubat 2023 Cumartesi gününe kadar ortaokul öğrencileri için https://forms.gle/nqfhQN7hekaT2jco8 linkinden, lise öğrencileri için ise https://forms.gle/xQzHVrxYqQpWbbSv9 linkinden yapabilecek.

Menteşe Belediyesi tarafından yapılan açıklamada eğitimlerin 11 Şubat 2023 tarihinde başlayacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: “Menteşe Belediyesi robotik ve kodlama eğitimlerinde Lise öğrencileri' için 3D tasarım ve 3D yazıcı kullanımı eğitimi verilecek. İki ay süresince Cumartesi günleri 2 saat verilecek eğitimlerde, 3D Blender tasarım programı kullanımı, dilimleme programları tanıtımı, Cura ve Prusa dilimleme yazılımı kullanımı ve 3D yazıcı operatörlüğü eğitimleri verilecek. Ortaokul öğrencilerine yönelik kodlama ve robotik eğitimi çerçevesinde blok tabanlı kodlama eğitimi, ardunio tabanlı proje hazırlama, sensörlerin kullanımı, akıllı ev projeleri ve 4 eksenli robot kol yapımı eğitimleri verilecek. Ortaokul öğrencilerine verilecek eğitimlerde yine iki ay sürecek ve Cumartesi günleri 2 saat verilecek”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş eğitimler hakkında yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 100. yılında vizyonumuzu ilim ve teknoloji olarak belirledik. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ilim ve teknolojiyle iç içe olmaları, bu konuda kendilerini geliştirmeleri için hizmete açtığımız Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezimizde ortaokul ve lise öğrencilerine 2 ay boyunca ücretsiz olarak 3D Tasarım, 3D yazıcı kullanımı ile kodlama ve robotik eğitimleri vereceğiz” dedi.