Rodos ve Marmaris Yelken kulüpleri 15.kez yarışacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Rodos ve Marmaris yelken kulüplerinin dostluk yarışı olarak adlandırdıkları 16-19 Eylül arası sürecek ‘'Channel Regata-Sailing Together ‘' yelken yarışlarının kayıt günü ve tanışma kokteyli yapıldı.

Marmaris Uluslarası Yelken Kulübu ve Rodos Yelken Kulübü ile 15 yıldır devam eden ve pandemi sürecinde yapılmayan dostluk yarışı 2 yıl aradan sonra tekrar başlıyor. 16 Eylül saat 17.00- 20.00 arasında başlayan kayıtlara 18 tekne başvurdu. Yarışacak ülkeler arasında Türkiye'den 8, Hollanda'dan 1, Rusya'dan 1 ve Yunanistan'dan 6 tekne ile 190 yarışçı katılacak.

Rodos Yelken Kulübü Başkanı Stavras Stamatios ‘' 15 yıl önce başladığımız dostluk yarışımıza iki yıl ara vermiştik. Bu yarışlar her yıl düzenleniyor bir yıl Rodos'ta bir yıl Marmaris'te gerçekleşiyor. Biz Rodos'tan bugün öğleden sonra geldik 6 tekne ve 40 yarışçı ile yelken yapacağız. Hava güzel olacağa benziyor kim kazanırsa kazansın önce dostluk kazanacak ‘' şeklinde konuştu.

Marmaris Uluslararası yelken kulübü Komodor'u Erol Algül ‘'Normalde 17 yıl önce başlayan ancak iki yıl pandemi sürecinde yapılamadığı için 15.si düzenlenen channel regatta yarışlarımızı yapacağız. Bir yıl Rodos'ta bir yıl burada yapılan yarışlarda bu sene sıra bizde, Marmaris Koyiçinde 3 günlük çok güzel yarışlar bizi bekliyor. Hava da gayet uygun ‘' dedi.

Channel Regatta Yelken yarışları 17 Eylül ‘de başlayıp 19 Eylül de sona erecek. Her yarış bitiminin akşamında kulüp bahçesinde ödül töreni yapılacak.