Rodos'tan gelen yardımları orman işçileri karşıladı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubatta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da yardım kampanyaları düzenlenerek, toplanan malzemeler depremzedelere ulaştırılıyor. Rodos Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneğinin yolladığı yardımları Rodos'tan feribot ile Marmaris'e yolladı. Marmaris limanında yardımları orman işçileri karşıladı.

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan ve on binlerce insanın hayatına mal olup yüzbinlerce insanın evlerini kaybettiği depremlerin ardından yardım seferberliği devam ediyor. Rodos Başkonsolosluğu koordinesinde Rodos Müslümanları Kültür ve Kardeşlik Derneği ve Rodos Belediyesi ile komşu küçük ada belediyelerinin birlikte topladıkları yardımlar feribot ile Marmaris'e beşinci kez yollandı.

Yollanan 1308 koli yardımı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı orman işçileri ve Marmaris Yat Kaptanları derneği üyeleri kamyonlara taşınmasında yardımcı oldu. Feribot görevlilerinden Yadigar Çay '' Orada da tabiiki depremden dolayı üzüntü çoktu herkes yardım toplamak için seferber oldu, tabi Türkler her yerde yardım sever bu bizi mutlu ediyor' şeklinde konuştu.

Daha önce 3 feribot Marmaris limanına, 1 feribot Fethiye limanına yollayan Rodos Cuma günü tekrar Fethiye limanına yardım göndereceklerini belirttiler.

Gıda, giyecek, hijyen ve sağlık malzemelerinin bulunduğu koliler deprem koordinasyon bölgesi olarak kullanılan uygulama oteline götürülerek Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ekipleri tarafından tekrar paketlenip deprem bölgesine sevk edilecek.