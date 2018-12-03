Rotary 2440. Bölge Federasyonundan Başkan Kocadon'a ziyaret

Bölge Federasyon Başkanı Alaeddin Demircioğlu ile Başkan Yardımcısı Mustafa Öztabak, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette Bölge Federasyon Başkanı Alaeddin Demircioğlu ve Başkan Yardımcısı Mustafa Öztabak'a Karia Rotary Kulübü Başkanı Vedat Altuğlu, Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Figen Uyanık ile Karia Rotary Kulübü üyeleri Hülya Kocadon, İlknur Özer, Saide Kurt, Afet Aksu ve Aliye Muslu eşlik etti.

Karia Rotary ile Bodrum Rotary kulüplerini ziyaret için Bodrum'da bulunduklarını ifade eden Bölge Federasyon Başkanı Alaeddin Demircioğlu, ziyaretlerin ardından her iki kulübün yöneticileri ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a da bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Nazik ev sahipliği için Başkan Kocadon'a teşekkür eden Demircioğlu, “Ziyaretimizde Bodrum'da sürdürülebilir tarım hakkında ve toprağın nasıl daha iyi kullanılabileceği yönünde birlikte fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yaşanan şiddetli yağış sebebiyle kendilerine ve tüm Bodrum'a geçmiş olsun dileklerinde bulunduk” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise, Rotary yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek Bodrum'a faydalı olabilecek tüm proje ve çalışmalarda Bodrum Belediyesi olarak her zaman işbirliğine hazır olduklarını söyledi.