‘Rus Gelir Aşka' Sahnelendi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen, her anı heyecan ve macera içinde geçen oyun, tiyatro severlerden tam not aldı.

Rusya'dan Türkiye'ye iltica eden bir Rus baletin ve ona yardım etmek isteyenlerin maceralarının anlatıldığı, Ray Cooney'in yazıp Önder Çakır'ın yönettiği komedi türündeki “Rus Gelir Aşka” oyuncuları ayakta alkışlandı.

Menteşe Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güven, oyunun sonunda yönetmen Önder Çakır'a tiyatro sanatına yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Oyunun Yönetmeni Önder Çakır, Menteşe Belediyesi'ne vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Mabolla Tiyatro Atölyesi bundan sonra yoluna Muğla Tiyatro Atölyesi olarak devam edecektir” dedi.