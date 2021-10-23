İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Rus paraşütçü kayalıklara düştü

Fethiye Ölüdeniz’deki 1700 rakımlı paraşüt pistinden tek kişilik paraşüt atlayışı gerçekleştiren Rus turist Yulia Nikolay Voropaev atlayış sonrası dengesini kaybederek kayalıklara çarptı.

Fethiye Ölüdeniz'deki 1700 rakımlı paraşüt pistinden tek kişilik paraşüt atlayışı gerçekleştiren Rus turist Yulia Nikolay Voropaev atlayış sonrası dengesini kaybederek kayalıklara çarptı.


Rus turistin kayalıklara çarpmasının ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kayalıklarda mahsur kalan ve yaralanan Rus turistin kurtarılması için ip yardımı ile kurtarma çalışması başlatıldı.


JAK timi tarafından Rus turist bulunduğu kayalıklardan kurtarılarak UMKE ekiplerine teslim edildi. Rus turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.