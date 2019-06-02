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Ruslar acenta temsilcileri Muğla'nın tarihi yerlerini gezdi

Havaların ısınması ile birlikte Rus turizmciler Muğla’ya akın etti.

Havaların ısınması ile birlikte Rus turizmciler Muğla'ya akın etti. Muğla'nın tarihi ve turistik yerlerini gezen Ruslar Muğla'ya hayran kaldıklarını belirttiler.


Dünyanın gözde turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum, Fethiye, Marmaris ve çevresinin doğal güzellikleri özellikle Ruslar'dan yoğun ilgi görmeye başladı. Turizm acenta temsilcileri sezon öncesi tarihi ve turistik bölgeleri önce kendileri gezdi.


Tekne turu da yapan Rus acentacılar 2 bin 500 yıllık Kaya Mezarların hayran kaldı.

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