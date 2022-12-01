Rusların gözü Bodrum'a kaydı

Rusya'nın Başkenti Moskova'da Turizm Workshop'una katılan Door'a otel en çok beğenilen oteller arasında yer aldı. Ruslar tarafından Bodrum'da hizmet veren Door'a otelin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Rus pazarının en büyük acentası olan Coral Elit 275 bölge acentalarını da ağırlayarak otellerin tanıtımında bulunmalarına destek verdi. Azat Grup'a bağlı Door'a Bodrum oteli de workshop'ta katılımcı olarak yer aldı. İlk hizmete başladığı 2022 yılında Rus pazarından yüzde 45 doluluk oranı ile memnun edici bir seviyeye ulaşan Door'a, workshopta Satış Pazarlama Direktörü Gülşah Yılmaz temsil etti.

Gülşah Yılmaz uzun süredir Antalya'ya kaymış olan Rus pazarının ilgisinin, Bodrum'da lüks segmentte hizmet veren oteller arttıkça Ege'ye yöneldiğini belirterek “Workshop'ta Door'a nın yeni olması, lüks seğmen hizmet konseptini benimsemesi ile çok ilgi gördü. Ayrıca villalarımızda özel servis, transfer gibi ailelerin de hizmet beklentilerini karşılayacak bir çok yeni hizmet eklendi. Door'a Bodrum ilk senesinde çok ilgi gördü çok mutlu bir sezon geçirdik. Yurt dışı tanıtımlarımız durmadan devam edecektir” dedi.