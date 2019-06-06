Rüştü, Bodrum'dan vaz geçmiyor

Bodrum'dan vaz geçmeyen Eski kaleci Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber, sezonu cennet koyda bulunan evlerinin plajında açtı.

Her sene Bodrum'daki yazlıklarına gelen efsane kaleci Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber çifti yaz sezonunu açtı. Cennet koyda bulunan evlerinin plajında denizin kumun ve güneşin tadını çıkaran çift, saatlerce plajdan ayrılmadı. Uzun süre güneşlenen Reçber çifti daha sonra evlerinin yolunu tuttu.