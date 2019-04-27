Rüşvet operasyonunda gardiyanlar tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesindeki kapalı ceza ve infaz kurumunda yatan ve tahliye olan hükümlülerden rüşvet alan 4 infaz koruma memuru çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Milas Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli infaz koruma memurlarının cezaevinde 2016 yılından bu yana yatan, tahliye olan hükümlü ve tutuklulara ailelerinden gelen malzemelere ve iaşelere el koydukları ortaya çıkmıştı. Soruşturmada, yasak olmasına rağmen infaz koruma memurlarının kendi cep telefonları ile menfaat karşılığında aileleri ve yakınları ile görüştürdükleri, iyi hal raporunun hazırlanması ve gönderilmesi karşılığında kendilerine menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Milas Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli M.A. T.A. A.G. ve M.S. isimli şüpheliler ile İnfaz Koruma Memurlarına rüşvet verdikleri tespit edilen S.Ç.C.D., S,Ç, O.K. S.Ç. ve L.K. isimli 6 şüpheli Milas Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Adli makamlara sevk edilen Ceza İnfaz Kurumunda görevli M.A. T.A. A.G. ve M.S. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6 şüpheliden birisi savcılıkta, 5'i ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı yağsı konularak serbest bırakıldı.