Rusya domates ihracatında kotayı 500 bin tona çıkardı

Muğla'nın Seydikemer, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinden Rusya'ya ihraç edilen domates kotası Rusya tarafından 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptıkları son görüşmede çıkan karar sonucunda Türk domatesi Rus sofralarındaki yerini daha güçlü bir şekilde alacak. Rusya'ya domates ihracatında kota 350 bin tondan 500 bin tona çıkarıldı.

Taze domatesin 2022 yılında 377 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 150 bin tonluk kota artışının Rusya'ya domates ihracatının yolunu güçlü bir şekilde açtığını dile getirdi.

Türkiye'nin domates ihracatında Rusya'nın uzun yıllar lider ülke olduğunu son yıllarda kota sorunları nedeniyle Rusya pazarında güç kaybı yaşadıklarını aktaran Uçak, “Rusya'ya 2021 yılında 68 milyon dolar olan taze domates ihracatımız 2022 yılında 33 milyon dolara geriledi. Bu karar sonrasında Rusya'ya domates ihracatımızın tekrar toparlanmasını ve Rusya'nın lider ülke konumuna yükselmesini bekliyoruz. Sektörün önünü açan karar nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kararın üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Domates ihracatı 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 22'lik artışla 145 milyon dolardan 203 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Başkan Uçak, domates ihracatının bu olumlu karar sonrasında 2023 yılı sonunda 500 milyon dolara ulaşabileceğini sözlerine ekledi.