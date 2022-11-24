Türkiye'nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla'nın Marmaris ilçesinde hem konut fiyatları hem de kiralar son bir yılda yaklaşık üç katına çıktı. Ev sahipleri de kiracılar da bu durumdan şikayetçi olurken, emlakçılar imar yasasının çözüme kavuşması gerektiğini belirtti.

Marmaris'te geçtiğimiz yıla oranla artan ev fiyatları ve kira ücretleri ile ilgili sıkıntılar her geçen gün artıyor. Yeni tayini çıkan memurlar ya da başka şehirlerden turizm sektöründe çalışmak için Marmaris'e gelenler bütçelerine uygun ev bulamamaktan yakınıyor.

"En büyük sorun imar yetersizliği"

Marmaris Emlakçılar Birliği Basın Sözcüsü ve Gayrimenkul Uzmanı Çetin Aksu, Marmaris'teki konut fiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Marmaris ve Marmaris'e yakın olan bölgeler, sahil bölgeleri özellikle bu pandemi döneminden sonra ciddi anlamda bir yerli göç aldı. Bununla beraber tabii yurt dışından da gelen misafirlerimiz oldu. Bu genel olarak gayrimenkul satışı kiralamaları aynı zamanda kırsal kesimde tarla, arsa gibi yatırımlarla büyüdü. Bu talep doğrultusunda ciddi anlamda bir rant oluştu. Bu rant ile beraber fiyatlar arttı. Bunun akabindeki süreç içerisinde zaten Marmaris, bölge olarak böyle dar bir alana sıkışmış vaziyette. İmardan kaynaklı zaten bir gelişme durumu söz konusu değil. Eski binalar yeniden yıkılıyor veya revize edilerek tekrar satışa sunuluyor veya kiraya veriliyor. Yani bu büyüyemediğimizden dolayı da toprak metrekare fiyatlarında da ciddi artışlara sebep oluyor. Bunun neticesinde yatırım amaçlı Marmaris'e gelen birçok yatırımcı grup veya yerleşim amaçlı gelen aileler yüksek rakamlarla karşılaşıyor. Bunun sonucunda Marmaris'te dediğim gibi fiyatlar sürekli artış gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Rusya-Ukrayna savaşından sonra talep daha çok arttı"

Gayrimenkul Uzmanı Aksu, pandemi döneminde artan yerli göçe ek olarak Rusya-Ukrayna savaşından kaçanların da bu bölgelere geldiğini belirterek, "Bir de bu son dönemde enflasyonların artmasıyla inşaat maliyetlerinin, genel anlamda tüketim malzemelerinin fiyatlarının artmasıyla beraber savaş dönemine denk gelmesi, Ukrayna ve Rus ailelerin özellikle yine bizim Türkiye'mizin sahil bölgelerini tercih etmesinden kaynaklı bir talep oluştu. Bu taleple beraber satışlardan ziyade kiralamalar da ciddi anlamda sorun teşkil etmeye başladı. Şimdi yatırımcı aileler ister istemez aldıkları yüksek rakamlı evlerini kiraya verirken bunun yatırım değerini düşünerek, bunun hesaplamasını yaparak geri dönüşümüyle beraber 5 bin liraya verdikleri evlerini 10 binlere, 15 binlere kadar çıkarttılar. Şimdi gelen taleplerde de eşyalı konuda ciddi anlamda bir ihtiyaç olduğu için rakamlar ister istemez yine yükselmeye başladı" dedi.

"Eşyalı daireleri daha yüksek fiyatlara veriyorlar"

Ev kiralarının yükselmesinin yanında farklı sorunlarında geleceğini aktaran Aksu, "Birçok konut sahibi aile evlerini boş olarak kiraya verdikleri dönemden sonra yeni kiralamalarda evlerindeki o boşluğu mobilyalarla doldurarak eşyalı vaziyette kiraya vermeyi daha fazla tercih ettiler. Bununla beraber de bizim kendi halkımız, kendi vatandaşımız Marmaris dışından özellikle memur olarak tayin de çıkıp da yerleşmeye gelen birçok aile mağdur olmaya başladı. Bunlara bizler ev bulmakta zorlanıyoruz. Kiraların yüksek olması, asgari ücret boyunda çalışanların mağdur olması hakikaten ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. Bir turizm beldesi olan burada kalifiye eleman çalıştırmak değil, bir süre sonra ne memur ne de personel bulma durumu söz konusu olmayabilir. Bir an önce bunlara bir çözüm bulmak zorundayız" diye konuştu.

"Kiraları emlakçılar yükseltmiyor"

Aksu, kiraların ve konut fiyatlarının yüksek olmasının sebebinin Marmaris'teki imarlı arsa fiyatlarının çevre il ve ilçelere göre daha yüksek olması ve inşaat malzemeleri ile işçilik ücretlerindeki artışlar olduğunu belirterek, "Emlakçılara karşı bir de kötü bir algı var. Bu rakamların artmasından kaynaklı birçok emlakçıya maalesef mağdur olan vatandaşlarımız var. Beddua eder niteliğinde veya çok olumsuz eleştiriler yaparak mesleğimizi karalamaya veya kötülemeye çalışıyorlar. Hani bir yere kadar hak verelim diyoruz ama bu da bir meslek bu da bir ihtiyaç. Nasıl herkesin kendine ait bir kazancı varsa bu sektörden de ekmek yiyen binlerce insan var. Vergisini veren binlerce insan var, istihdam oluşturan binlerce insan var. Yani biraz da saygı duymak lazım diye düşünüyorum" dedi.

"Emlak piyasası artan fiyatlardan dolayı durgun"

Marmaris'te gayrimenkul uzmanlığı yapan Kazım Akgün, "Tabii fiyatların çok yüksek olmasıyla alakalı Marmaris'te emlak piyasasında bir durgunluk var şu an. Genel olarak pandemi dönemiyle birlikte günlük, haftalık, aylık kiralamalara daha çok rağbet olmaya başladı. Evleri 12 aylık kiraya veren ev sahipleri, daha çok karlı olduğu için günlük haftalık olarak daha yüksek kiraya vermeye başladılar. Bir de Rus ve Ukraynalıların Marmaris tercih etmesinden dolayı bir kiralamada fahiş bir yükselme söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Ev sahipleri yabancı ya da devlet memuru kirayı yıllık peşin ödesin istiyor"

Gayrimenkul Uzmanı Akgün, "Ev sahipleri genelde memur ve yıllık peşin, 6 aylık peşin kiralar ya da yabancı tercih ediyorlar. Ev sahiplerinin bütçeleri de Marmaris'te ortada bir Ortaca ile kıyaslarsak 5 katı, 6 katı, hatta Muğla'ya bile üç katı kira farkımız var arada" dedi.

"95 bin nüfusa 60 bin konut var ama ev yok"

Ev bulunmamasının farklı bir konu olduğunu belirten Akgün, "Aslında konut sıkıntımız yok burada. 95 bin gibi bir nüfus, 60 bin gibi konut var. Ama maalesef bahsettiğim pandemiden sonraki günlük haftalık kiralamaların buna çok büyük bir önüne set gerdiğini söyleyebiliriz" diyerek toplu sosyal konut projesinin Marmaris'e de gelmesine sevineceklerini iletti.