“Rüyalarımın Ötesinde” isimli sergi Dibeklihan'da açılıyor

Fotoğraf sanatçısı Melis Manav'ın 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı self-portrelerden oluşan eserleri Bodrum Dibeklihan'da sanatseverlerle buluşuyor. Melis Manav'ın 18 Mayıs'ta açılacak olan "Rüyalarımın Ötesinde" sergisinin, 7 Haziran 2019 tarihine kadar ziyaret edilebileceği duyuruldu.

California'da Academy of Art University'de Fotoğrafçılık yüksek lisansını tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönen fotoğraf sanatçısı Melis Manav, ilk kişisel sergisini Bodrum'da açıyor. Melis Manav'ın 1.5 yıldır üzerinde çalıştığı self-portrelerden oluşan sergi Dibeklihan Erdinç Bakla Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. "Rüyalarımın Ötesinde" serisine başlangıç noktasının kendisini rüyalarında sıklıkla uçarken görmesi olduğunu anlatan Melis Manav, "Rüyadaki bu gerçek gibi hissettiğim hayal hissi ve zihnimin anlatmak istediği, serime başlangıçtaki merak noktamdı. Bu yüzden, bu konuda daha derine inmek istedim. Meditasyona başladım. Meditasyon esnasında ve sonrasında zihnimde canlanan bambaşka semboller ve sahneler de oldu. Bu sahnelere de seride ilerleyen fotoğraflarda yer verdim. Yaratım sürecinde dinlediğim piyano eserleri, beni bambaşka bir boyutun varlığına inandırırken, zihnimde derinleşmeme büyük ölçüde yardımcı oldu" dedi.

Zihnindeki keşif sürecinin bir kartopu gibi büyüdüğünü dile getiren Manav, "Fotoğraflarımdaki birbirine eklenen semboller ve sahneler, zaman içinde kendi farkındalığımı ve kendi iç dünyama yolculuğu derinleştirdi. Rüyamdaki o gerçekçi histe derinleşmem, ruhumun anlatmak istediklerini keşfetmem adına büyük önem taşıdı. Yine de kendimi hala tam olarak çözebilmiş değilim. Uzun bir yolculuk olduğunun farkındayım” diye konuştu.

Melis Manav kimdir?

İzmir'de doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, görsel sanatlara olan ilgisinde dolayı grafik tasarımcı olarak çalıştı. Daha sonra San Francisco, California'da Academy of Art University'de Fotoğrafçılık alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Amerika'da birçok karma sergiye katıldı. Yurt dışında çeşitli yayınlarda çalışmaları yer aldı. Fine Art Photography Awards, Pxp Prix de la Photographie Paris, Tokyo International Foto Awards, ND Photography Awards gibi çeşitli uluslararası yarışmalarda ödüller kazandı. Manav, şu anda freelance fotoğrafçı olarak çalışmaya ve bir yandan da fine art fotoğraflar üretmeye devam ediyor.