İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

S Plakalı araçlar ile sağlık çalışanlarını ücretsiz taşınıyor

Korona virüs salgını ile mücadele büyük özveride bulunan sağlık çalışanlarına destek amaçlı olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sağlık çalışanlarının ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz servis hizmetine devam ediyor.


Pandeminin başından beri sağlık çalışanlarına özel ücretsiz servis hizmeti sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, aldığı kararla il genelinde sağlık çalışanlarını ‘S' plakalı personel servis araçları ile taşıyor. Bu kapsamda Covid-19 salgını ve pandemi dolayısıyla ‘S' plakalı servis araç sahiplerinin mağduriyetinin önüne geçen ve destek olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede 14 farklı güzergâhta her gün 20 adet ‘S' plakalı servis aracı ile sağlık çalışanlarının ulaşımını sağlıyor.


‘S' Plakalı araçlar ile sağlık personelini ücretsiz taşıyan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 8 Şubattan bu yana 5 Bin 441 sağlık çalışanının ücretsiz taşıdı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.