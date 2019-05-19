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Saat 19:19'da 1919 öğrenci birlikte “Atabarı” oynadı

Marmaris’te “Marmaris Gençliği Atabarı Oynuyor” etkinliği düzenlendi.

Marmaris'te “Marmaris Gençliği Atabarı Oynuyor” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte saat 19:19'da, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 1919 öğrenci Artvin yöresine ait ‘Atabarı' halk oyununu oynadı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından, Atatürk´ün Samsun´a çıkışının 100´üncü yıl dönümünde, saat 19.19´da 81 il ve 19 ülkede eş zamanlı olarak 'Dünya Atabarı Oynuyor' projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, “Marmaris Gençliği Atabarı Oynuyor” etkinliği düzenlendi. Etkinlikte saat 19:19'da, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda 1919 öğrenci Artvin yöresine ait ‘Atabarı' halk oyununu oynadı. Bin 919 öğrenci ile birlikte yaklaşık 6 bin kişi etkinliğe katıldı. Etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

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