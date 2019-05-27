Saburhane projesi kültürel ve sosyal çalışmalarla devam ediyor

Muğla ili Menteşe ilçesinde ünlü Mimar Cengiz Bektaş koordinesinde devam eden Saburhane'nin tarihi kent dokusunu hem mekansal hem de sosyal anlamda geliştirmeyi amaçlayan çalışmalardan arıcılık projesiyle 30 yeni arıcıya eğitim ve sertifika verildi.

Tarihi evleri ve kültürel dokusuyla Muğla ili Menteşe ilçesinin en güzide alanlarından biri olan Saburhane'de Cengiz Bektaş koordinesinde kültürel ve sosyal çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında mekânsal ve sosyal anlamda gelişimi sağlamak için Saburhane Semt Arılığı oluşturuldu. 30 yeni arıcıya eğitim ve sertifika verildi.

Arıcılığın çok önemli olduğu Muğla'da arıcılığı geliştirmek için geleneksel arıcılık bilgisi ve modern arıcılık yöntemleri bir araya getirildi. Saburhane Evi Tarihi Apostol Hanı'nda 2019 güz ve 2019 bahar dönemlerinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Çarık derneğinin destekleri ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde arıcılık alanında Arıcılık, Arı Sütü ve Ana Arı eğitimleri ve sertifika verildi. Saburhane'nin kuzey doğusunda yer alan ağaçlık alanda Saburhane Semt Arılığı oluşturuldu.