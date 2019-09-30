Şadan Gökovalı'ya 'Türkçeye Emek' ödülü verildi

Dr. Şadan Gökovalı'ya Türkçe'ye yaptığı katkılardan dolayı İzmir Dil Derneği tarafından 'Türkçeye Emek Ödülü' verildi.

İlk kez Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında 26 Eylül 1932'de düzenlenen Türk Kurultayı ‘nın 87. yıl dönümünde İzmir Konak Belediyesi'nin İzmir Dil Derneği ile birlikte düzenlediği “İzmir Türkçe Günleri' adı altında çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte “Türkçeye Emek Ödülü” Dr. Hidayet Sayın ve Muğlalı Dr. Şadan Gökovalı'ya verildi.

Ödülleri takdim eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ”Bizler bugün burada, işte o kurultayla yaşama geçen ve Atatürk devrimlerinin en önemli basamaklarından biri olan Dil Devriminin 87. yılını büyük bir onurla kutluyoruz. Türkçemizin kelime dağarcığı, medeniyetimizi daha ileri noktalara taşıyacak zenginliktedir. Atasözlerinden deyişlere, şiirlerden türkülere kadar Türkçenin her kelimesinde bu ruhun, işleyişin izleri görülür. Bu mücadelede bugün en büyük yoldaşlarımız Atatürkçü ve toplumcu kurumlar, yazarlar ve sanatçılardır. Bu yıl iki değerli isme, Dr. Hidayet Sayın ile Dr. Şadan Gökovalı'ya verdiğimiz 'Türkçeye Emek Ödülü' işte bu büyük mücadele için yapılan küçük bir teşekkürdür" dedi.