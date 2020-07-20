İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şafak Sezer karantinanın ardından ilk kez Yunus balıklarıyla yakınlık kurdu

Bodrum’da tatil yapan Şafak Sezer’in Yunus balıklarıyla olan imtihanı herkesi gülme krizine soktu.

Bodrum'da tatil yapan Şafak Sezer'in Yunus balıklarıyla olan imtihanı herkesi gülme krizine soktu.


Şafak Sezer önceki gün Bodrum Dolphin Park'ta yunus gösterilerini izlemeye gitti. Yunusların gösterilerini pür dikkat izleyen Şafak Sezer daha sonra Yunuslarla fotoğraf çektirmek istedi. Yunuslara bir türlü yaklaşamayan Sezer, daha sonra Yunusların yanına yaklaşmayı başardı. Dokunmaya çekinen Şafak Sezer'in halleri dolphin park çalışanlarını gülme krizine soktu. Yunuslarla konuşan Şafak Sezer “Pandemiden sonra tek yakınlık kurduğum canlılar Yunuslar oldu” diyerek espri yapmayı da ihmal etmedi. Sezer, parktakilerin tüm ısrarlarına rağmen yine de yunuslara dokunamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.