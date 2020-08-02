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Safiye - Faik ikilisi tatilcileri gülme krizine soktu

Kurban Bayramının 2’inci günü Bodrum’da sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk tatilcileri yaptıkları esprilerle gülme krizine soktu.

Kurban Bayramının 2'inci günü Bodrum'da sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk tatilcileri yaptıkları esprilerle gülme krizine soktu. Faik Öztürk'ün sahneye Kandura ile çıkarak yatırım için Türkiye'ye geldiğini Safiye'yi götüreceğini söylemesi tatilcileri kahkahaya boğdu.


Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye ilk olarak Faik Öztürk çıkarak tatilcileri söylediği şarkılarla coşturdu. Tatilcilerle bol bol sohbet eden Öztürk esprileriyle de sevenlerini kahkahalara boğdu. Ardından sahneye çıkan Safiye Soyman ise söylediği Türk Sanat Müziği ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkı söylediği esnada sahneye Kandura ile çıkan Faik Öztük bu sefer Safiye Soyman'ı bile şaşırttı. Öztürk yaptığı şakalarla geceye renk kattı. Ben El Faik Bin Gakkoş diyerek sahneye çıkan Öztürk, “Katar'dan geldim yatırım için. Bu oteli alacam Safiye'yi de içinde verirlerse” diyerek, Safiye Soyman'a şakalar yaptı.

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