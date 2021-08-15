Safiye Soyman-Faik Öztürk çifti tatilcileri coşturdu

Azka Sahne'de sevenlerini 2 saat boyunca hem eğlendiren hem de hüzünlendiren Safiye - Faik çiftinin izleyenleri arasında Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu da vardı. Azka Sahne'de Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında devam edecek olan konserlerde Demet Akalın, Serdar Ortaç, Sakiler, Eda-Metin Özülkü, Rana, Kuşum Aydın gibi ünlü isimler de sahne alacak.