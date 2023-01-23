Safiye Soyman'dan Sezen Aksu yorumu

Türk müziğinin güçlü sesi Safiye Soyman, "Kusura Bakma" şarkısını hayranlarının beğenisine sundu.

Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan şarkı, Azka Müzik etiketi ile Youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda yerini aldı. Klip yönetmenliğini Bedirhan Eroğul'un üstlendiği, düzenlemesini Alper Atakan'ın yaptığı şarkının klip çekimi ise Ankara'da gerçekleşti. Safiye Soyman, "Böyle güzel bir şarkıyı seslendirdiğim için çok mutluyum" diyerek duygularını dile getirdi.