İhlas Haber Ajansı

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Sağanak yağış sonrası yollar çamurla kaplandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili sağanak yağışlar, ara ara dolu şeklinde yağarken hayatı olumsuz etkiledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sabah saatlerinden bu yana etkili sağanak yağışlar, ara ara dolu şeklinde yağarken hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur sularının getirdiği çamurlar yolları kapladı.



Geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında en çok zarar gören mahallelerden biri olan ve geçen kış su baskınları yaşayan İçmeler Mahallesi'nde dere yatakları doldu, sokakları su bastı, yollara tomruklar saçıldı. Edinilen bilgilere göre ilçede bazı ev ve işyerlerini de su bastı, baskınlarda can kaybı yada ağır yaralanma durumunun yaşanmadığı öğrenilirken ilçenin tüm kurumlarının teyakkuz halinde haline geçti. Marmaris'te sabah saatlerinden bu yana metrekareye 85 metreküp yağmur yağdığı öğrenildi. Yağışların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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