Sağlık Bakanlığı gönderdi, Tahir Ateş teslim etti

Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı Dr. Tahir Ateş, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Ambulansı yetkililere teslim etti.

Ak Parti Bodrum İlçe teşkilatı tarafından Bodrum'a yeni ambulanslar istendi. Başkan adayı Dr. Tahir Ateş'in girişimleriyle hızlandırılan Ambulans Bodrum'a ulaştı. Muğla'ya 5 ambulans gönderen Sağlık Bakanlığı 1 ambulansı da Bodrum'un Gölköy mahallesinde bulunan 112 acil merkezine gönderdi. 112 acil merkezine gelen Ambulans Başkan Adayı Dr. Tahir Ateş tarafından incelendi.

Bodrum'un sevilen doktorlarından biri olan Ateş, “Bodrum'da 7 mahallemizde 112 ambulans merkezimiz var. 112 ambulanslarımızdan bazıları miadını doldurmak üzereydi ve sık sık arızalanıyordu. Bunun üzerine Bakanlıkla görüşmelerimizi yaptık. Şu anda Muğla'ya gelen 5 ambulans dan 1 tanesi Bodrum'a verildi. 3 ambulansın daha değiştirilme ihtiyacı var. Onlar şu anda çalışıyor ama ilerleyen dönemde değiştirilecek o ambulanslarda. Sistemin daha iyi olduğu arızanın daha az olduğu, donanımını daha iyi olduğu ambulanslar için istekte bulunduk. Bunlardan 1 tanesi bugün geldi. 2 tanesi de daha önce gelmişti. Diğer ambulanslarda ilerleyen zamanlarda gelecek inşallah. Yazın nüfusu 1 buçuk milyon olan bir turizm kenti Bodrum. Bunun için motorize ekipleri daha aktif bir hale getireceğiz. İhtiyaç bölgelerini belirleyip Sağlık müdürlüğümüzle koordineli çalışarak gereken yerlere 112 istasyonlarını hep beraber yapacağız ” dedi.

Ambulansı görevlilere teslim eden Başkan adayı Dr. Tahir Ateş yetkililerden bilgi alarak eksik olan malzemeler için notlarını tuttu. Ambulansı teslim etmek için Yalıkavak 112 Acil Merkezi İstasyonunda, Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen ve partililerde hazır bulundu.