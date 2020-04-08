Sağlıkçılar ve kolluk kuvvetleri için yüz kalkanı yaptılar

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Datça ilçesinde, gönüllü sivil toplum örtüğü temsilcileri, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri için yüz kalkanı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Datça ilçesinde de sağlık çalışanları, kolluk kuvvetleri ve diğer resmi kurumlar, Korona virüs ile mücadele döneminde vatandaşlar için elinden geleni yapıyor. Bu özverili çabaların yaşandığı bugünlerde, vatandaşlardan da resmi kurum çalışanlarına yönelik yardımsever davranışlar artarak devam ediyor.

Tüm bu yaşananlara güzel bir örnek, Datça Robotik Kodlama Derneği'nden geldi. Kerem Özdağıstanlı'nın başkanlığını yaptığı derneğin çabalarıyla, 3D yazıcı kullanılarak yüz kalkanı yapma girişimleri meyve verdi. Kerem Özdağıstanlı'nın girişimleriyle yapılan bu yüz kalkanları, öncelikle Datça Hastanesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.