Sağlıkçılardan kan bağışı

Türk Kızılay tarafından yaz aylarında artan kan ihtiyacının karşılanması amacıyla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arka giriş kapısında kan bağış standı kuruldu.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Şeniz Ayturan, çalışanlar ve çok sayıda gönüllünün bağışta bulunduğu stantta saat 18.00'e kadar bağış devam etti.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Togan “Kan Bağışı ile hiç tanımadığınız bir insana can olup bir iyilik hareketine imza atmış olabilirsiniz. Hastanelerde kan ihtiyacı olan birçok vatandaşımız olduğundan daha fazla kan bağışı desteğine ihtiyacımız var. Kan, hayattır. Hepimizin mutlaka bir gün kana ihtiyacı olabilir. Bu nedenle 18-65 yaş arası sağlığı elverişli olan, bireylerin, çalışanlarımızın gönüllü kan bağışına destek vermesi önemli; bir gün bize de kan ihtiyacı olabilir bilinciyle kan bağışında bulunalım. Tüm destek veren gönüllülerimize teşekkür ederiz” dedi.