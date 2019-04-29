Sağlıklı yaşam için pedal çevirdiler

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin 50 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği ‘Bağımlılıkla Mücadele' etkinliği Muğla'da da gerçekleştirildi. Yeşilay Muğla Şubesi tarafından Ula'da 7 kilometre bisiklet etkinliği düzenlendi.

Ula Belediyesi önünden başlayan etkinliğe Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve 200'e yakın bisikletçi katıldı.

Etkinlik öncesi açıklama yapan Yeşilay Derneği Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, sağlıklı yaşamın herkesin hakkı olduğunu söylerken, “Yeşilay Derneği olarak tüm gücümüzle bağımlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Sporun bu mücadeledeki yerini hatırlatmak için bugün burada Ula şehir merkezinden Ula Göleti'ne kadar 7 kilometrelik bir tur düzenledik. Amacımız yarışmak değil, sadece bisiklet ile daha sağlıklı bir geleceği öne çıkarmak. Çocuklarımız ve gençlerimiz kadar yetişkinler de bağımlılık konusunda risk altında. Ailelerin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Sigaradan alkole teknoloji ve kumara kadar farklı şekilde bağımlılıklar çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit ediyor. Bizim de Yeşilay olarak amacımız bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmak” dedi.

Bisiklet turu startı öncesi Ula Kaymakamı Baha Başçelik ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin çiçek de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından 7 kilometrelik bisiklet turunun startı verildi. 7'den 70'e her yaş grubundan yaklaşık 200 bisikletçinin katıldığı ‘Bağımlılıkla Mücadele' bisiklet turu Ula Göletinde sona erdi. Gölet alanında etkinliğe katılan isimler arasında gerçekleştirilen kur'a çekimi ile üç kişiye bisiklet hediye edildi.