Saha çalışanları için atölyeler düzenleniyor

Bodrum Belediyesi tarafından belediye personellerine yönelik “Saha Çalışanları İçin Psikolojik İlk Yardım Atölyesi ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Atölyesi'' düzenlendi.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Bürosu ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği iş birliğinde BODTO Toplantı Salonu'nda, Psikolojik Danışman Ada Ümmühan Köse tarafından “Saha Çalışanları İçin Psikolojik İlk Yardım Atölyesi” ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Füsun Doğan tarafından “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Atölyesi” gerçekleştirildi.

İlk atölyede sahada çalışacak personelin travmaya duyarlı hizmet üretmelerini merkeze alan yöntemlerine katkıda bulunmak ve hizmet sürecinin uzun soluklu yürütülebilmesini sağlamak için psikolojik güçlendirme ve destek konularında detaylı paylaşımlar yapılırken ikinci atölyede ise toplumsal cinsiyet rollerinin eşitsizliği oluşturduğu ve bu çerçevede yapılması gerekenlerle ilgili bilgi paylaşımı sağlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü personellerine yönelik yapılan Saha Çalışanları İçin Psikolojik İlk Yardım Atölyesi ile Toplumsal Cinsiyet Rolleri Atölyesi'ne 25 personel katılırken belli bir program dahilinde eğitimlere devam edilecek.

Bodrum Belediyesi, 2019 yılından bugüne ürettiği her hizmeti, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği perspektifinde gerçekleştirmeye devam ediyor. Bodrum Belediyesi bu ve benzeri atölyeler ile her türlü ayrışmaya karşı mücadele hizmetlerini, kararlı bir şekilde içerisinde, sürdürülebilir politikalar çerçevesinde üretmeyi sürdürecek.