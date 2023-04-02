Saha çizgileri düzgün olmayınca play-off maçı ertelendi

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutreisspor play-off maçı Turgutreis Stadı saha çizgilerinin yetersiz olması nedeniyle ertelendi.

Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Turgutreissporun play-off mücadelesi için Ermaş Muğlaspor ile oynayacağı maç Turgutreis Stadı'nın düzgün çizilmediği ve saha düzenin yetersiz olması nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelendi. Kulüp Başkanı Melih Aydoğan yaptığı açıklamada maçın ileri bir tarihe ertelendiğini belirterek “Stadımız yıllardan beri bu şekilde. Hiçbir şekilde belediyemiz bir şey yapmadı” dedi.

Bir an önce stat düzenlemesinin yapılmasını talep eden Başkan Aydoğan; "100 bin insanın yaşadığı Turgutreis bölgesinde böyle bir stat bölgemize yakışmıyor. Yeni stadı en kısa zamanda yaptıracağız ve bu sorunu çözeceğiz” şeklinde konuştu.